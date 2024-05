Filho de atriz de ‘Floribella’ morre em incêndio no Chile

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 9:47 Para compartilhar:

A atriz chilena Mariana Derderian, de 44 anos, perdeu o filho Pedro, de 6 anos, em um incêndio na madrugada desta quinta-feira, 9. A protagonista de “Floribella” na versão chilena da novela teve a casa consumida por chamas e não conseguiu salvar o caçula.

Segundo a emissora Chilevisión, Mariana teria acordado durante a madrugada com o imóvel já pegando fogo. Ela conseguiu salvar a primogênita Leticia, de 9 anos.

O incêndio teria começado no primeiro andar da casa, após o contato de um aquecedor com materiais inflamáveis, mas autoridades ainda devem determinar a causa exata do incidente.

Ainda de acordo com o veículo, o ex-marido da atriz teria invadido a casa para tentar salvar Pedro, mas não obteve sucesso devido às grades de proteção da janela do quarto do pequeno. Ele sofreu queimaduras graves e está em coma induzido. Mariana e Leticia foram encaminhadas ao hospital e passam bem.

Mariana ficou conhecida por interpretar Floribella, na novela de mesmo nome, entre 2006 e 2007. No Brasil, seu papel foi interpretado pela atriz Juliana Silveira.