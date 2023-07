Filho de ator John Amos é preso após ameaçar matar a irmã, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 10:15 Compartilhe

De acordo com informações do site TMZ, o filho do ator John Amos foi preso por supostamente enviar mensagens de texto ameaçadoras para a sua irmã mais velha, Shannon.

O portal informa que KC Amos teria mandado inclusive fotos de armas, um rifle e menções a afiliação a gangue. Ele foi preso no fim de semana após denúncia de Shannon, que alegou que as mensagens a fizeram temer por sua vida.

À polícia de West Orange, na região de New Jersey, Shannon disse que KC também mandou um vídeo em que aparece disparando uma arma em um campo aberto, e ainda escreveu: “Vou dormir muito melhor nesta noite, irmã mais velha”.

Segundo Robert Florida, porta-voz do Ministério Público do Condado de Essex, Shannon afirma que KC sofre de transtorno bipolar. Essa condição o levou a acreditar que ela contratou alguém para matá-lo, e agora poderia estar tentando fazer um tipo de retaliação.

Ainda segundo o TMZ, KC vem postando mensagens enigmáticas em suas redes sociais há algum tempo. Uma recente em seu TikTok, publicada há menos de uma semana, diz: “Imagine chamar a polícia #Swatting para o seu próprio irmão 24 vezes nos últimos 15 anos e não haver nenhuma prisão”.

O ator John Amos, de 83 anos de idade, ficou famoso por atuações em ‘Good Times’, ‘The West Wing’, entre outros, não comentou a situação familiar até o momento.

