Filho de Arthur Zanetti impressiona com habilidade em aparelhos da ginástica

Com apenas um ano e 10 meses, o filho de Arthur Zanetti, Liam, parece ter nascido com a mesma predisposição que o pai para o esporte. O ginasta tem publicado nas redes sociais vídeos com o pequeno em aparelhos da ginástica e tem impressionado os internautas. Com a repercussão, o menino ganhou até um perfil só para ele mostrar suas habilidades.







https://www.instagram.com/reel/CgP523lvzwC/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4828a3d9-a801-4911-8711-731f5bd6cead

O medalha de ouro em Londres-2012 acompanhou de perto Liam nas argolas, barras e até o equilíbrio em um cavalinho.

https://www.instagram.com/reel/CgZ8uWKOR7l/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7590ef36-1a37-4d15-adc2-db3728129f1d

https://www.instagram.com/reel/CgfZf6sLRxs/?utm_source=ig_embed&ig_rid=954472fc-4342-4a55-8f28-6580883f9bf8

Agora com o seu perfil, Liam vai ter seu próprio espaço para encantar seus seguidores, os quais já passam dos 6 mil, com apenas um dia de criação. Nos comentários das postagens de Zanetti, os seguidores elogiaram a força e a capacidade de equilíbrio do menino.