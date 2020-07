Filho de Arlindo Cruz mostra penteado do pai na web e se declara: “O melhor pai do mundo”

Na tarde desta segunda-feira (27), o cantor Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, que se recupera em casa após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017, postou no Instagram um clique divertido do patriarca da família.

No post, Arlindo aparece com vários coques na cabeça e cheio de estilo.

“Depois me perguntam de onde eu tiro as ideias de mudar de visual de vez em quando. Olha, Quitéria, o Arlindo metia vários penteados em casa. Esse aí foi em sua inspiração. Tudo isso para agradar a Flora (filha de Arlindo). Temos ou não o melhor pai do mundo?”, afirma Arlindinho, que não especificou quando o registro foi feito. Confira a publicação:

