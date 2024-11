Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt faz rara aparição em tapete vermelho; veja

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 12:51 Para compartilhar:

Angelina Jolie, 49 anos, contou com a companhia do filho Knox Jolie-Pitt, de 16, para um evento de gala em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo, 17.

O jovem rapaz, que é irmão gêmeo de Vivienne, fez sua rara aparição ao lado da mãe no tapete vermelho. Ele não aparecia publicamente em eventos sociais há três anos.

Ele estava com o visual renovado, agora com um bigode discreto. Recentemente, Angelina contou que os filhos não gostam de aparecer em eventos.

+ Angelina Jolie surpreende e exibe novo visual na pré-estreia de ‘Maria’

“Eles são pessoas tímidas e muito reservadas. Eles querem manter a privacidade”, afirmou ao site E!News. Apesar disso, os filhos dela trabalham nos bastidores da indústria do cinema. Maddox e Pax são assistentes de direção, enquanto Vivienne é assistente de produção no teatro.

Vale lembrar que Knox nasceu em 12 de julho de 2008 em Nice, na França. Ele sempre foi o mais parecido com o pai, Brad Pitt, de 60 anos.