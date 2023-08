Filho de Andressa Urach diz que modelo era chata quando frequentava igreja: ‘Está mais leve’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 21:43 Compartilhe

O primogênito de Andressa Urach, 35 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira (1º), para comentar a escolha profissional da mãe, que voltou a trabalhar em uma boate, no Rio Grande do Sul.

Para Arthur Urach, que tem 18 anos, a musa OnlyFans era “chata” durante seu período em que frequentava igreja evangélica.

“Com toda certeza, agora ela está mais leve. Quando ela estava na igreja era muito chata, mas agora está muito mais tranquila”, disse ele ao responder internautas na sua caixinha do Instagram.

Ainda nos Stories, Arthur voltou a ser questionado se sente vergonha do trabalho da Miss Bumbum.

“Por que eu teria vergonha? Ela está fazendo algo de que gosta e ganhando dinheiro com isso. Então, deixa ela”, rebateu o jovem.

Responsável por produzir o material de Andressa para a plataforma de conteúdo adulto, Arthur foi questionado sobre ter uma mãe prostituta.

“Eu acho muito p*ca. Quando te chamam de filho da p*ta, você pensa ‘eu sou mesmo'”, ironizou ele.

