Filho de Andressa Urach diz o que pensa após gravar conteúdos adulto da mãe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 8:13 Compartilhe

Andressa Urach está faturando, novamente, com o entretenimento adulto. Além de ter voltado a trabalhar como garota de programa, ela vem investindo na criação de conteúdos para as plataformas Privacy e OnlyFans. No entanto, um fato inusitado chama a atenção: quem produz parte de seus ensaios e filmagens é seu próprio filho, Arthur Urach, de 18 anos.

Na noite desta terça-feira, 22, o jovem foi questionado no Instagram sobre o que pensava ao fazer esse tipo de trabalho para a mãe. “Meu único pensamento depois de estar gravando tudo ali é: ‘Em qual restaurante eu vou hoje?'”, declarou Arthur.

Não é a primeira vez que ele fala sobre o assunto. Recentemente, Arthur disse que além de gravar, dirige as cenas. “Às vezes eu tenho que falar para ela em que posição ela tem que ficar, o que a menina tem que fazer… o último que a gente fez, eu literalmente dei as instruções da maior parte das fotos e dos vídeos. Foi tudo eu falando ‘faz isso, faz aquilo’”, detalhou.

Ele também afirmou que não fica excitado ao ver a mãe com outras pessoas, pois encara tudo com profissionalismo. “Não acontece, porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, pontuou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias