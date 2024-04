Filho de Anderson Leonardo lamenta morte do pai: ‘Meu herói’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 21:36 Para compartilhar:

Rafael Molejin, filho de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, fez uma postagem neste sábado, 27, em homenagem ao pai que morreu na sexta-feira, 26.

“Meu paizão, não queria que isso tudo acontecesse! Meu coração tá aliviado por ter passado todo os momentos que eu pude até o final do seu lado. Eu nunca imaginei perder tão cedo o meu melhor amigo!”, escreveu Rafael.

“Seu gigantão vai sentir muita saudade, do meu parceiro de video game, irmão pq não queria que te chamasse de pai pra parecer mais novo, companheiro de sempre , pai e do meu Showman! Obrigado por tudo eu te amo e sempre te amarei! Descanse em paz, você merece ,foi muito guerreiro e nunca será esquecido por ter sido esse ser humano diferenciado! Te amo meu herói!”, declarou o filho de Anderson Leonardo.

O vocalista do grupo Molejo será velado no domingo, 28 de abril, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. A cerimônia tem horário marcado das 11h às 15h.

Nascido em 18 de agosto de 1972, ele tinha 51 anos e lutava contra um câncer desde 2022. A doença que acometia Anderson era um câncer inguinal, na região da virilha, que atingia o pênis e o ânus. Ele já havia sido hospitalizado diversas vezes, foi diagnosticado com embolia pulmonar e passou por imunoterapia.

Casado com Paula Cardoso, Anderson também deixou quatro filhos: Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.