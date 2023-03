Filho de Agüero e neto de Maradona estreia em torneio oficial na Argentina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2023 - 22:50 Compartilhe

Como filho de Sergio Agüero, neto de Diego Armando Maradona e afilhado de Lionel Messi, Benjamín Aguero é acompanhado de perto – com expectativa – pelos torcedores e pela imprensa argentina. Neste sábado, ele deu mais um passo no início de sua carreira. O atacante de 14 anos estreou em um torneio oficial da Associação de Futebol Argentino (AFA). O início, no entanto, foi com derrota. Jogando pelo Tigre, Benja, como é chamado, perdeu para o Independiente por 2 a 0 em Vila Domínico, em Buenos Aires pelo torneio das categorias juvenis (sub-15).







O garoto, que atua por vezes como meia e outras como atacante, chama atenção para cada atuação na imprensa local. No ano passado, quando atuava pelo sub-13 do Tigre, o jovem marcou um belo gol, com direito a drible no goleiro, que viralizou nas redes sociais. Por causa do parentesco ilustre, Benja esteve na Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina, e ganhou o calção usado por Messi na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia. O garoto divulgou a foto também em suas redes sociais. Benja foi ao Catar acompanhando o pai, que se transformou numa espécie de 27º jogador da seleção argentina na Copa, com lives com jogadores e acesso total à seleção argentina.

Aguero é casado foi com Giannina, a filha mais nova de Maradona, e viu o filho estrear exatamente no mesmo campo em que havia começado a carreira no futebol argentino – a diferença é que atuava no time rival, o Independiente. Foi o início de uma carreira de sucesso em que foi artilheiro do Manchester City e da seleção. Em 2021, o argentino encerrou sua carreira depois de ser diagnosticado com arritmia cardíaca.

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, Maradona, avô de Benjamín, liderou a seleção argentina na conquista da Copa de 1986. Ele morreu em novembro de 2020, após uma parada cardiorrespiratória quando se recupera de uma cirurgia no cérebro. Neste sábado, alguns veículos argentinos usaram a expressão “a marcha da história” e “sonho realizado” para descrever a estreia do garoto.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias