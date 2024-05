Filho de 23 anos de Maira Cardi está noivo; conheça a nora da influenciadora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 17:47 Para compartilhar:

O primogênito de Maira Cardi, Lucas Cardi, 23 anos, está noivo e compartilhou a novidade nas redes sociais. Sempre discreto, o rapaz é fruto do antigo casamento da influenciadora com o empresário Nelson Rangel. Além dele, Maira, que está casada com o influenciador financeiro Thiago Nigro, é também mãe de Sophia, de 5 anos, filha do ator Arthur Aguiar.

Conheça a nora de Maíra Cardi

Thuani Todeschini tem 24 anos, é uma atriz e nasceu em Cuiabá, capital de Mato Grosso, mas atualmente mora no Rio de Janeiro. Em 2021, ela iniciou seus estudos na escola de atores Wolf Maya e se formou dois anos depois.

Apesar de ser um rosto ainda desconhecido, a jovem já fez alguns trabalhos, como peças de teatro e um curta-metragem audiovisual.

Nas redes sociais, a atriz conta com mais de 15 mil seguidores em seu Instagram oficial, onde compartilha registros de momentos com a família, amigos e principalmente com o amado.

E é nas redes socais que eles gostam de trocar declarações românticas.

O anúncio do relacionamento deu um passo à frente aconteceu no dia 10 de março, por meio de registros compartilhados na ocasião.

“Ela disse sim! Oficialmente noivos. Você é a página mais linda que o destino escreveu em minha vida. Que Deus abençoe nossa união”, escreveu Lucas Cardi Rangel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Cardi Rangel (@lucascardiangel)