Filho da ex-‘BBB19’, que enfrenta luta contra as drogas, também já participou do reality; relembre

Na última quarta-feira, 15, Tereza Souza, que participou do “Big Brother Brasil” 19, compartilhou que estava buscando alguma clínica de reabilitação que custeasse o tratamento do filho, David, de 37 anos. O rapaz é dependente de crack há cinco anos.

Durante esse tempo, todos os tratamentos dele foram custeados pela ex-‘BBB’, que disse que gastou tudo o que tinha, mais de R$ 100 mil, para tentar salvar o rapaz. Antes, David, que foi casado e tem dois filhos, uma menina de 16 e um menino de 11, trabalhava e não usava a droga.

No seu perfil do Instagram, ela disse que encontrou um lugar que a ajudasse.

Na época que a mãe participou do reality, David inclusive esteve no programa ao seu lado. Na dinâmica da época, um familiar de cada participante entrou na casa para passar algumas horas confinados. Enquanto isso, os outros participantes ficavam presos no segundo andar.

O filho de Tereza aproveitou o almoço servido na casa: “A gente comeu muito bem, alimento da gente estava sensacional. Mamãe, perdoa por ter comido tanto”, comentou.