Filho da deputada Flordelis e de pastor assassinado é preso durante enterro no RJ

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói prenderam, nesta segunda-feira (17), um dos filhos da deputada Flordelis (PSD-RJ) e do pastor Anderson do Carmo Souza, assassinado na madrugada de domingo (16), quando chegava em sua residência. Segundo a polícia, o filho da deputada, tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. As informações são do G1.

O rapaz, que não teve a identidade revelada, foi preso durante o enterro de Anderson do Carmo no cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo (RJ). O pastor e a deputada têm 55 filhos, a maioria adotivos.

Na manhã desta segunda-feira, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, afirmou que uma das suspeitas para o crime é que um dos filhos adotivos do casa tenha envolvimento no caso. Durante o enterro do corpo do marido, Flordelis descartou a hipótese. “Isso é ridículo, acusar alguém sem provas”, disse a parlamentar.

Uma perícia no local do crime foi realizada nesta segunda-feira. Policiais também estão analisando câmeras de segurança da vizinhança em buscas de provas para solucionar o crime.