Filho da deputada Flordelis admite ter dado seis tiros no pai, diz polícia

Flávio dos Santos, de 38 anos, filho da deputada Flordelis (PSD), admitiu ter matado a tiros o pai, o pastor Anderson do Carmo de Souza. Em depoimento à Polícia Civil nesta quinta-feira (20), ele afirmou ter disparado seis vezes – laudo do IML mostrou que a vítima tinha 30 perfurações no corpo. As informações são do G1.