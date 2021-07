Filho caçula de Malvino Salvador e Kyra Gracie é internado na UTI

O pequeno Rayan, filho caçula do ator Malvino Salvador e da lutadora Kyra Gracie, precisou ser internado na UTI nesta segunda-feira (5). O bebê de apenas seis meses está com bronquiolite, de acordo com a lutadora.

“Rayan piorou nesta madrugada e tivemos que internar no CTI. Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui”, escreveu Kyra nos seus stories junto com uma foto com o bebê no colo.

Mais tarde, ao comunicar sobre o adiamento de uma live que faria, Kyra disse que está focada em dar toda a atenção a Rayan, que está no hospital.

“Infelizmente, meu bebê está doente. O Rayan pegou uma bronquiolite, e estamos no hospital. Vai dar tudo certo. Mas, neste momento, preciso dedicar toda a minha atenção a ele”, disse a lutadora.

Além de Rayan, Kyra e Malvino são pais de Ayra, de 6 anos, e de Kyara, de 4.

