Filho caçula de Galvão Bueno lança clipe e promete dar Oscar para o Brasil

Luca, filho mais novo de Galvão Bueno, é um youtuber conhecido na rede social. Em muitos vídeos, ele expõe sua vida pessoal mostrando passeios de jatinho, além de altos gatos com roupas e produtos. Em Miami, nos Estados Unidos, onde ele mora, o jovem gravou o clipe de “Vou te chamar (Te llamare)” ao lado de carrões.

“Sempre me considerei um artista. Gosto de criar conteúdo quando acho divertido e estava buscando desafios. Gravamos tudo muito rápido, a música e o clipe. Quero investir no cinema, que é minha grande paixão”, disse Luca ao jornal Extra. Ele disse que em setembro começará um curso de cinema nos EUA. “Já garanto um Oscar para o Brasil, quero mudar o mundo com mensagens no audiovisual”, completou.

Ele ainda disse que conta com o apoio do pai para ser um artista consagrado. “Meu pai me apóia em tudo e gostou do clipe. A única coisa que disse foi que eu cantei melhor em inglês. E concordo. Para mim, é mais confortável, já que fui alfabetizado no idioma”, declarou.

Veja abaixo o clipe da música de Luca Bueno com Lord Juan: