Filhas de Gugu desacreditam de homem que se diz filho do apresentador: ‘Absurdo’

Em meio à disputa pela herança de Gugu Liberato, um comerciante chamado Ricardo Rocha, de 50 anos, entrou na Justiça pedindo a exumação do corpo do apresentador para comprovar, por exame de DNA, ser filho dele. Em entrevista ao “Fantástico” no último domingo (26), as gêmeas Marina e Sofia Liberato, caçulas do artista, comentaram o assunto.

As jovens não acreditam que Ricardo seja irmão delas. “Eu acho um pouco absurdo, porque esse cara é um pouco mais velho, e o meu pai teria 14 anos, se isso realmente aconteceu. Acho um pouquinho difícil isso ter acontecido”, declarou Marina.

O comerciante, que há quase dois meses trouxe à tona a história de que seria filho biológico de Gugu Liberato, quer a sua parte nos bens deixados pelo apresentador, cuja herança foi decidida na última terça-feira (20), pelo STJ, validando o testamento deixado por ele.

Ricardo alega que Gugu tinha 14 anos quando engravidou sua mãe. De acordo com ele, Otacília conheceu Gugu no segundo semestre de 1973, em uma padaria próxima aos locais onde eles trabalhavam: Gugu em uma imobiliária e ela como empregada doméstica.

