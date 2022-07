Filhas de Fátima Bernardes e Sandra Annenberg se divertem em balada: ‘Festa da firma’

Tal mães, tal filhas! Bia Bonemer e Elisa Annenberg, filhas de Fátima Bernardes e Sandra Annenberg, respectivamente, curtiram a festa da Play 9, produtora do Felipe Neto, juntas. A imagem foi divulgada nesta sexta-feira (29).







“A festa da firma é diferenciada”, escreveu Bia, que faz parte do time da produtora. Os seguidores adoraram esse encontro. “Lindosss”, escreveu uma fã. “Só loveee”, comentou a própria Elisa. “Perfeitas. Queria estar nessa festa”, disse mais uma. Além disso, a publicação sofreu uma enxurrada de corações.

Os influenciadores Matheus Marinho, Beatriz Do Espirito Santo também estão na foto. Outros representantes do time 9 estavam presentes no clique, como Fábio Cruz e Camila Laranjeiras.

