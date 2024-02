Filhas de Fabiana Justus ganham festa de aniversário organizada por Ana Paula Siebert

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 8:46 Para compartilhar:

Fabiana Justus segue internada em tratamento contra leucemia e, por isso, não pôde organizar uma festa de aniversário para as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, que completaram cinco anos. Na última terça-feira, 13, as pequenas foram visitar a mãe no hospital e depois ganharam uma comemoração organizada por Ana Paula Siebert, mulher de Roberto Justus.

Na casa do avô, Chiara e Sienna foram recepcionadas com um bolo de chocolate cada, feitos com ajuda da tia Vicky, de três anos, filha de Ana Paula e Roberto. Juntas, as três usaram fantasias e aproveitaram a piscina, que ganhou um escorregador especial para elas.

No Instagram, Ana Paula compartilhou alguns registros do momento que chamou de “Bloquinho da família Justus”. Fabiana compartilhou as imagens enviadas pelo marido e a madrasta e comemorou a felicidade das filhas. “Que delícia ver minhas pitucas se divertindo”, escreveu.

Fabiana também publicou na rede social a comemoração do aniversário das filhas com ela no hospital: “Que dia especial! Cindo anos das minhas princesas! E pude comemorar com elas! Chiara e Sienna, minhas pequenas grandes meninas… vocês me enchem de orgulho que não cabe no peito! Todos os dias eu aprendo com vocês. Todos os dias vocês me emocionam. Estar com vocês é o que me motiva, o que me dá força. O amor CURA! Deus abençoe vocês em todos os dias da vida de vocês. O dia é de vocês, mas o presente quem ganhou fui eu… pude estar pertinho dos meus 3 filhos, pra dar um gás para os próximos dias! Ano que vem comemoramos sem máscaras, sem estarmos no hospital, só com muita alegria e gratidão! AMOR que não cabe no peito”.

