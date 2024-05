Filhas de Brad Pitt deixam de usar o sobrenome do pai, diz imprensa americana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 17:02 Para compartilhar:

As filhas dos atores Brad Pitt, 60 anos, e Angelina Jolie, 48, decidiram abandonar o nome do pai e manter somente o nome da mãe. Os dois se separaram em 2016 após 12 anos juntos, e tiveram seis filhos, sendo três biológicos e três adotivos.

De acordo com a imprensa americana, Vivienne, Zahara e Shiloh passaram, recentemente, a se apresentar apenas com o sobrenome da mãe.

Vivienne, de 15 anos, filha do ex-casal, está creditando seu nome como Vivienne Jolie na peça “The Outsiders”, espetáculo da Broadway estrelado por sua mãe. A adolescente, que é estudante de teatro, colaborou com Angelina na produção.

Zahara, filha adotiva do ex-casal, já não usa o sobrenome do pai desde o ano passado, se apresentando como Zahara Marley Jolie. Shiloh fez a conta pessoal e privada no Instagram como Shi Jolie.

Segundo uma fonte teria informado para a revista In Touch, os jovens preferem não ser associados a Brad Pitt.

Brad Pitt, por sua vez, estaria se esforçando para reconstruir o relacionamento com os filhos após o divórcio dos pais, em 2016.

Os atores são pais de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

O astro de Hollywood e a atriz estão em meio a uma disputa judicial pela guarda das crianças. Recentemente, Jolie implorou para que seu ex-marido mantenha em sigilo o que ela chamou de “dor da família” após derrotá-lo na Justiça dos Estados Unidos.

A atriz hollywoodiana venceu o astro do cinema em um processo movido por ele pela venda da parte dela em uma vinícola na França. Na ação, Brad Pitt alegou que ela não poderia ter dado andamento à negociação sem antes consultá-lo.