Filha única de Elizangela lamenta morte da atriz: ‘Muita dor’

Da Redação 04/11/2023 - 10:37

A atriz Elizangela morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, na cidade de Guapimirim, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No Instagram, Marcelle Sampaio, única filha da artista, lamentou o ocorrido e passou as informações sobre o velório da mãe.

“É com muita dor e com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa grande atriz Elizangela, minha mãe”, começou.

“O velório ocorrerá no Crematório do Cemitério da Penitência, neste sábado(4) das 13h às 17h, na capela ecumênica 1 do cemitério vertical. A cerimônia de despedida da atriz será aberta ao público das 13h às 15h e reservada aos amigos e familiares das 15h às 17h, quando o corpo da Elizangela será encaminhado para cremação”, informou Marcelle.

Ela também agradeceu ao carinho do público e finalizou a mensagem com uma homenagem para Elizangela. “Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle”, concluiu.

