Filha trans de Cariúcha reprova comportamento da mãe em ‘A Fazenda 15’: ‘Atitude preconceituosa’

Mirella Basilio, filha da influenciadora Cariúcha, confinada em ‘A Fazenda 15’ (Record TV), se manifestou sobre as atitudes e declarações preconceituosas da mãe dentro do reality.

A jovem gravou um vídeo, noite da última segunda-feira, 9, para se posicionar sobre o comportamento da peoa e esclarecer a postura de Cariúcha diante da causa LGBTQIA+.

Mirella revelou ser filha de consideração e que foi “adotada” pela funkeira em 2017. Ela fez um longo relato em apoio à mãe, mas destacando que não concorda com o posicionamento preconceituoso da peoa.

“Não apoio nenhum tipo de atitude preconceituosa ou homofóbica. Assim como ela lá dentro cometeu essas atitudes sem pensar, eu também já cometi e tive atitudes parecidas. Eu sofri, me redimi, pedi perdão. Quando a gente reconhece nossos erros, evoluímos como ser humano”, iniciou ela.

A jovem reforçou que a Garota da Laje costuma ajudar projetos sociais envolvendo a comunidade LGBTQIAP+.

“Por mais que ela tenha errado, estão dizendo que ela nunca fez nada para a causa LGBTQIA+. Ela contribuiu, sim, Além de ser mãe de uma mulher transexual e ter me tirado de condições precárias, ela ajudou várias pessoas, instituições, eventos de arrecadação para pessoas em situação de rua”, afirmou.

A filha de Cariúcha relatou, ainda, como as duas se aproximaram.

“Fui a primeira a criar um fã-clube para ela. Comecei a sofrer violência doméstica e a pessoa mais próxima de mim era ela e ela me chamou para morar com ela”, acrescentando que Cariúcha acompanhou o seu processo de transição de gênero.

“Ainda não havia iniciado a transição por medo da minha família não me aceitar. Eu quase fiquei na rua e não tive ninguém para me ajudar. Naquele momento, quando uma pessoa praticamente estranha me ajudou, vi que família não significa sangue, e sim atitudes de pessoas que vão agregando em sua vida”, declarou.

Para Mirella, a mãe de consideração vai rever as atitudes e reconhecerá os erros cometidos no reality rural.

“Assim que ela sair, ela vai rever tudo para que tudo seja resolvido. Ela sabe que errou e tem que se redimir”, finalizou.

