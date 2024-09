Filha realiza último desejo do pai e família ‘comemora’ morte dele: ‘Te amamos muito’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2024 - 12:21 Para compartilhar:

Isabelle passou por momentos difíceis antes de se despedir do pai, Silvano, que sofria de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) e morreu no começo de setembro deste ano. Por meio de um vídeo publicado no TikTok, ela mostrou como realizou o último desejo do pai.

Antes de morrer, Silvano disse à família: “Não quero vocês chorando, com depressão, depois do meu velório”.

Na gravação, que viralizou na rede social, Isabelle mostrou que, após o velório, a família honrou a solicitação do pai. Todos estavam pulando e dançando pelas ruas, balançando os buquês de flores e até tomando uma torre de chopp, enquanto cantavam em um bar.

No final do vídeo, ela exibiu um vídeo do pai ainda no hospital e se declarou: “Te amamos muito meu véio (sic), cuida de nós aí em cima”.