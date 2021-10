Filha rasga medida protetiva e agride mãe em Minas Gerais

Uma mulher de 40 anos foi presa depois de invadir a casa da própria mãe e agredir a idosa de 70 anos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quarta-feira (13). De acordo com o portal do jornal O Tempo, a vítima já tinha medida protetiva contra a suspeita por causa de agressões anteriores.

No entanto, o documento foi rasgado pela mulher. De acordo com a idosa, durante a madrugada, a filha arrombou o portão da casa dela e forçou a porta da cozinha quebrando os vidros.

Depois, ainda de acordo com a vítima, ela começou as agressões. De acordo com a reportagem, a idosa tinha lesões nos braços e foi encaminhada ao atendimento médico. A suspeita foi levada para a Polícia Civil, onde o caso será investigado.

Saiba mais