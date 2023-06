Filha modelo de Heidi Klum compartilha clique sem make e deixa espinhas à mostra

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 15:24 Compartilhe

A modelo Leni Klum, 19 anos, filha mais velha de Heidi Klum, usou os Stories do Instagram para compartilhar uma foto do rosto sem maquiagem, nesta terça-feira, 20. Na imagem, a jovem aparece com o cabelo molhado, preso com uma faixa, deixando também à mostra o rosto com espinhas.

Leni trilhou a carreira de modelo seguindo os passos da mãe, com quem já posou junto para campanhas, e vê-la sem estar bem produzida é raridade.

A intenção do registro que ela compartilhou de ‘cara lavada’ foi reforçar o movimento ‘skin positivity’, chamado de pele real no Brasil. Essa iniciativa prega a aceitação da pele como ela é naturalmente, com texturas, acne, rugas, e manchas, bem diferente das fotos editadas das redes sociais.

Os adeptos pretendem fazer com que as as pessoas se sintam bem como são e que elas compreendam que imagens muito trabalhadas são irreais e inatingíveis.

Leni Klum é filha de Heidi, 50, com o milionário Flávio Briatore, 73, mas foi adotada ainda quando criança pelo cantor Seal, que na ocasião era seu padrasto.

Confira a publicação de Leni Klum no Instagram:

