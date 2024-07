Filha mais velha de Silvio Santos confirma divisão de herança do apresentador; veja detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2024 - 20:16 Para compartilhar:

Em entrevista à “Folha de S. Paulo”, a produtora teatral e filha mais velha do apresentador Silvio Santos, Cintia Abravanel, falou sobre diversos assuntos envolvendo o SBT e o pai.

Entre eles, Cintia falou sobre a herança do apresentador. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança. Acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele acompanhar tudo isso. disse.

“O SBT é das minhas irmãs. Se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”, continuou Cíntia.

Questionada sobre a saúde de Silvio Santos, Cintia abriu o jogo. “O meu pai está ótimo. Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, explicou.