Filha interpreta letras de músicas para pai surdo durante show

O pai de Kari Carberry contou com o apoio da filha para curtir o show da banda Three Days Grace, em Edmonton, no Canadá. A jovem de 19 anos interpretou todas as músicas para ele por meio da língua de sinais norte-americana, a American Sign Language (ASL), uma vez que o homem é surdo.

Em um vídeo publicado no Facebook, é possível ver a garota cantando uma música ao mesmo tempo em que a interpreta para o pai, que também dança e curte o show. O momento viralizou e a publicação já tem mais de 25 milhões de visualizações.