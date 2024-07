Filha e ex-esposa de Roberto Avallone reagem à declaração de Mariana Godoy: ‘Por que não denunciou?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 17:28 Para compartilhar:

A filha e a ex-esposa do diretor de jornalismo Roberto Avallone, falecido em 2019 aos 72 anos, reagiram à declaração da apresentadora Mariana Godoy de que ele teria tentado beijá-la à força quando ele era seu chefe na TV Gazeta, no final da década de 1980.

A revelação da jornalista, que repercutiu nesta quinta-feira, 18, foi feita durante entrevista para o canal de Cosme Rímoli, no YouTube.

Anna Flávia Avallone, filha do apresentador esportivo, usou as redes sociais para se manifestar após a repercussão.

“Ai Mariana, você é uma piadinha, né? Fácil querer se mostrar na mídia usando o nome de uma pessoa que nem pode se defender”, disparou ela.

“Por que as pessoas usam outras pessoas quando essas outras pessoas não têm mais o direito de defesa? Não estão mais entre nós. Mariana Godoy, fazer uma afirmação sobre o jornalista Roberto Avallone, nesse momento que ele não pode mais contar a versão dele ou se defender, dizer que ele tentou beijá-la à força em 1988… Por que não denunciou à época? Medo de não se tornar a Mariana Godoy na TV Globo? Medo de perder oportunidades? Poderia ter falado no seu auge de carreira, era jornalista de destaque”, desabafou Anna Flávia nos stories do Instagram.

A ex-esposa de Avallone, Ana Kalyne, em entrevista para a coluna de Fábia Oliveira, também criticou as declarações da apresentadora.

“Minha filha na hora que viu, postou um story. E o estado que ela ficou, me deixou muito chateada. Eu nem queria falar nada, mas quando mexe com filho, a gente não aguenta”, declarou.

“Quero deixar claro que não estou dizendo se é verdade ou mentira a declaração dela, mas sim o momento escolhido para falar sobre. Se não o fez à época por causa de oportunidades profissionais, o fizesse quando ele estava vivo. Ele faleceu faz 5 anos e meio. Então, ela teve muito tempo”, criticou ela.

“Eu não [sabia da acusação]. Eu sabia que ela tinha trabalhado com ele, mas sobre isso, não”, afirmou a ex.

“E reforço que não estou questionando a veracidade da informação, mas o momento. Também não represento a opinião da família. Aqui só falo por mim e pela nossa filha”, ponderou.