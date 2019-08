Filha do técnico espanhol Luis Enrique morre aos 9 anos

O técnico espanhol Luis Enrique usou uma rede social para comunicar o falecimento de sua filha Xana, de 9 anos, por conta de um tumor ósseo.

“Nossa filha Xana faleceu esta tarde à idade de 9 anos depois de lutar durante cinco intensos meses contra um osteosarcoma. Damos graças por todas as demonstrações de carinho recebidas durante estes meses e agradecemos pela discrição e compreensão”, escreveu Luis Enrique.

“Também agradecer aos funcionários dos hospitais por sua dedicação e trato, aos médicos, enfermeiras e todos os voluntários. Com uma menção especial à equipe de curas paliativas do Hospital Sant Joan de Deu. Sentiremos muito a sua falta, mas lembraremos de você a cada dia de nossas vidas com a esperança de que no futuro voltaremos a nos encontrar. Será a estrela que guia a nossa família. Descansa, Xanita”, completou o treinador.

Luis Enrique deixou o cargo de treinador da seleção espanhol há dois meses para acompanhar o tratamento médico da filha. Na época, a federação espanhola disse que a saída do técnico era por motivos pessoais.