Filha do cantor João Paulo é homenageada no show de Daniel em Casa Branca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 15:15 Para compartilhar:

Na noite de quarta-feira, dia 29, a abertura do Jabuticaba Rodeo Festival foi um sucesso em Casa Branca. Com quatro dias de evento, o rodeio recebeu no primeiro dia mais de 3 mil pessoas, com apresentações de cavalaria, prova de três tambores e show sertanejo do cantor Daniel.

No início do rodeio, os peões apresentaram homenagens ao prefeito e ao atleta paralímpico casa-branquense Felipe Junqueira, que recentemente ganhou medalha de prata no Trisome Games, na Turquia. As homenagens foram seguidas pela montaria dos peões e touros, dando espaço para o show do cantor Daniel.

Em sua turnê “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”, o cantor convidou Jéssica Reis, filha de seu falecido parceiro, para participar do show, no palco do Jabuticaba Rodeo Festival. Emocionada pela contribuição no show do Daniel, a cantora comenta: “Muito feliz de estar aqui no palco cantando músicas de João Paulo e Daniel, celebrando a linda parceria que já foi um dia”.

Daniel ainda presenteou o prefeito da cidade, Duzão Nogueira, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, agradecendo a oportunidade de estar presente na noite do primeiro dia do festival: “Duzão, muito obrigada pelo convite, obrigada a toda a comissão organizadora e todos que, direta e indiretamente, contribuíram para nossa vinda até aqui”.

Nos próximos dias, 30, 31 de maio e 1 de junho, o evento contará com a presença de artistas como Pedro Sampaio, Ferrugem e Rionegro e Solimões, respectivamente.

Para saber mais, acesse:

https://www.casabranca.sp.gov.br/