Filha do bicheiro Piruinha é presa em operação da PF no Vidigal

Uma operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, 19, Monalliza Neves Escafura, filha do bicheiro José Caruzzo Escafura, conhecido como “Piruinha”.

Monalliza foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por cometer crimes de extorsão e por fazer parte de uma organização criminosa.

A filha do contraventor estava foragida, e foi encontrada em uma residência localizada no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além do mandato de prisão preventiva, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de celulares e tablets da investigada.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital.

A mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal para a formalização da prisão preventiva. Posteriormente, ela será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.