Filha detalha recuperação de Mingau e fala sobre nova cirurgia: ‘Muito dolorido’

Da Redação 14/03/2024 - 21:54

A influenciadora Isabella Aglio, filha do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, 56 anos de idade, da banda Ultraje a Rigor, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 14, para falar sobre a recuperação do músico, que foi baleado na cabeça há seis meses.

Em um desabafo através dos Sítios de seu Instagram, ela atualizou o estado de saúde do pai e comentou que os internautas têm buscado informações sobre a recuperação de Mingau.

“Oi, pessoal! Sei que vocês têm pedido notícias do meu pai, mas como eu disse há algum tempo, não há grandes mudanças sempre, porque o processo de recuperação é lento e incerto. E falar disso é muito dolorido pra mim, mas não posso perder as esperanças e o otimismo”, começou ela em seu desabafo.

“Tem horas que ele fica bem introspectivo e não quer ‘papo’; em outros momentos, ri quando contam alguma coisa engraçada; e chora, quando ouve uma música que gosta…”, disse, acrescentando que ele deve ser submetido, em breve, a uma cirurgia no aparelho digestivo.

“No último mês, ele tratou um desequilíbrio gastrointestinal, mas já está bem. E em breve, se Deus quiser, deve passar por outra cirurgia pra colocar a prótese, o que deve melhorar um pouco sua condição. Aproveito pra agradecer a todos pelo apoio nesses seis meses desde o acontecido. Beijos, Bebel”, finalizou ela.

Mingau recebeu alta em janeiro, após passar quatro meses internado. Ele foi ferido em Paraty, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Aglio (@isaaglio)

