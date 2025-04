Filha ‘desconhecida’ de Renato Aragão faz vaquinha para comprar remédio; saiba quem é

Nem todo mundo sabe, mas Renato Aragão tem outra filha além de Lívian Aragão. O humorista também é pai de Juliana Aragão, de 47 anos, que foi adotada pelo comediante quando ele ainda era casado com Martha Rangel.

A moça virou notícia nesta semana após o jornalista e documentarista Rafael Spaca revelar que ela sofre discriminação dentro da própria família por ser LGBTQIAPN+.

“Ela é tratada como um corpo estranho naquela casa, ouvindo piadas e comentários preconceituosos por namorar uma mulher”, revelou Spaca, em entrevista ao “Salada Cast”.

Juliana mora na mesma residência que o pai, depois de sofrer um suposto calote dele, trabalha como motorista de aplicativo e já fez duas vaquinhas virtuais para arrecadar dinheiro para despesas. Uma delas foi em 2021, quando conseguiu R$ 550,00 para comprar medicamentos de asma; e outra, criada em novembro de 2023, para conseguir R$ 2 mil para consertar o ar-condicionado do seu carro.

“Sou motorista de Uber e há dois meses o ar-condicionado do meu carro quebrou. Estou trabalhando no calor e estou passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto, pois estou pagando outra dívida que precisa ser quitada. Peço a ajuda de vocês. Obrigada”, disse na descrição do site, na época.

Em seu perfil no Facebook, Juliana indicou ser da comunidade LGBTQIAP+, usando as hashtags #OAmorVence e #IgualdadeParaTodos.

Spaca afirmou ainda que Juliana foi vítima de um calote do próprio pai. Segundo ele, após o divórcio de Martha Rangel, a mãe da jovem a presenteou com um apartamento. No entanto, Renato teria pedido que ela vendesse o imóvel para ajudá-lo financeiramente, prometendo reembolsá-la e oferecendo abrigo em sua casa.

“Ela vendeu o apartamento para ajudar o pai, mas nunca recebeu o dinheiro de volta”, denunciou o jornalista.

De acordo com o “Extra”, Renato Aragão e a filha, ainda não comentaram sobre o caso.