Filha de Tony Carreira morre aos 21 anos

A cantora Sara Carreira, filha do cantor português Tony Carrera, morreu aos 21 anos em um acidente de carro em Portugal. Três pessoas ficaram feridas. As informações são do Correio da Manhã.

Sara estava acompanhada do seu namorado, o cantor Ivo Lucas, e voltava da comemoração de um aniversário. Ivo só ficou ferido e teve uma fratura exposta no braço.

A cantora era super popular no Instagram com mais de 260 mil seguidores. No dia 21 de outubro, ela lançou a própria coleção de roupa “Esse By Carreira”, criada com o apoio da estilista Micaela Oliveira. Em 2017, ela se envolveu em uma polêmica, após postar uma foto, quando ainda era menor de idade, dirigindo um carro em alta velocidade.

