Filha de Tom Veiga faz cerimônia em homenagem ao pai: “Para me despedir dele”

Alissa Veiga compartilhou em suas redes socias para contar sobre a cerimônia que fez pelos sete dias da morte do pai, Tom Veiga.

“Hoje foi um dia bem especial. Hoje fez uma semana que meu pai se foi (encontraram ele no dia 1, mas ninguém mais conseguia falar com ele no dia 31, de tardezinha pra noite, então, consideramos dia 31),” contou.

A filha de Tom Veiga revelou que a mãe da melhor amiga teve a ideia de soltar os balões com uma cartinha para o pai. “Para me despedir dele, já que não consegui ir ao enterro. E outra para Deus, para agradecer e pedir por dias melhores”, disse.

