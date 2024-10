Filha de Simone Mendes e Kaká Diniz é internada em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 9:00 Para compartilhar:

Simone Mendes tem compartilhado com seus seguidores do Instagram desde a terça-feira, 8, os bastidores da internação da filha, Zaya, de 3 anos, em um hospital em Alphaville, região metropolitana de São Paulo.

A filha mais nova da cantora com Kaká Diniz foi diagnosticada com Covid-19 e Influenza B, e precisou ficar em observação para se recuperar mais rapidamente.

Simone publicou um vídeo no qual ela aparece brincando com o pé da menina no quarto do hospital. A sertaneja também mostrou que ela e Zaya estão acompanhadas de Kaká e se declarou ao marido.

“O melhor pai do mundo. Te amo”, declarou a cantora ao gravar um vídeo do empresário lendo para a caçula.

O empresário, por sua vez, deu mais detalhes sobre a internação da filha. “Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo, mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem. Graças a Deus, ela está reagindo rápido e se recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes”, disse ele.

Além de Zayla, o casal também é pai de Henri, de 10 anos.

Confira os vídeos abaixo: