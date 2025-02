Filha de ‘Seu Boneco’ e dona de trap ‘viral’: Saiba quem é Luísa Perissé

Luísa Perissé, 25, viralizou na última semana com sua música “Trap do Trepa Trepa”, apontada por internautas como o hit do Carnaval 2025. A canção foi apresentada no podcast “Pé no Sofá Pod”, ao lado de sua mãe, a atriz Heloísa Périssé.

Na entrevista, a anfitriã do programa pergunta para Heloísa qual atitude da filha a deixava sem palavras. Em resposta, ela disse: “Ah, gente. As músicas que ela faz”. Curiosas, as apresentadoras pediram para Luísa cantar algum trecho, o que para o desespero da mãe, ela faz.

Eu vou rir muito se depois de todos os cantores de estapearem, gastarem milhões, lançarem ep, clipe, música, jingle e os crlh pra no final a música do carnaval ser o trap do trepa trepa gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok

O momento logo repercutiu pelo Brasil, com artistas entrando na onda e cantando suas versões da canção, como o sertanejo Gustavo Mioto.

Eu vivi pra ver o Gustavo Mioto cantando o trap do trepa trepa

Quem é Luísa Perissé

Nascida em 2000, Luísa é filha dos atores Heloísa Perissé e Lug de Paula, conhecido por seu papel como Seu Boneco na “Escolinha do Professor Raimundo”. Ela também é neta do lendário comediante Chico Anysio, que morreu em 2012.

Também atriz, a famosa participou de projetos no teatro e atuou em produções dos streamings, como “Sem Filtro” da Netflix e “Os Espetaculares”, da Prime Video. Apesar do carinho pela veia musical, a artista deixa suas composições para divertir os seguidores em suas redes sociais, que juntas somam quase 500 mil seguidores.

Apesar de ser bastante carismática, ela é bastante discreta na vida pessoal. Atualmente com o ator Rafael Coimbra, com pouco mais de um ano de relacionamento. Na comemoração do aniversário do casal, Perissé fez uma música dedicada ao amado: “Meu amor tão especial que ganhou até uma música! Uma música não, um hit”, escreveu.

Bastante nova, Luísa passou por uma redução de mama em 2019. Na época, ela ainda classificou o episódio como “uma nova vida”.