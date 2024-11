Filha de Sabrina Sato, Zoe faz aniversário e ganha declaração de Nicolas Prattes

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2024 - 7:26 Para compartilhar:

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, completa 6 anos nesta sexta-feira, 29, e ganhou uma homenagem do padrasto, Nicolas Prattes, nas redes sociais.

O ator, de 27 anos, que está em relacionamento sério com a apresentadora desde fevereiro deste ano, compartilhou um vídeo com um compilado de momentos ao lado da menina e também escreveu uma declaração à enteada.

“Teve um dia que Papai do céu olhou para mim e disse: ‘Sua vida vai mudar. Vai ter mais cor, mais amor e mais carinho'”, começou Nicolas no texto.

“Conheci o amor da minha vida, depois o amor do amor da minha vida, nossa Zozo. Minha professorinha, que me ensina muito sobre a vida, sobre o amor e sobre todas as coisas mais bonitas da vida, que não são coisas. Criança faz a gente ter coragem pra enfrentar a maldade do mundo e ter esperança no futuro. Zoe, com um abraço, muda meu mundo inteiro”, seguiu.

“Não dei meu sangue, não tava no dia 29/11/2018, mas o tempo correu um pouquinho e nos colocou na mesma linha, na mesma estrada, na mesma poesia. E tô aqui. Entrego meu coração e toda a minha dedicação para você que me ensina tanto sobre mim, me torna um ser humano mais humano. Te amo, pequena e grande Zoe Conta com o Zezé”, finalizou o ator.

