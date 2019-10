Filha de Romário volta a causar na Web ao postar foto de biquíni

Rio – Filha do craque Romário, Danielle Favatto chamou a atenção de seus seguidores na web mais uma vez após postar uma foto de biquíni. Na postagem, a jovem escreveu: “Desejo do dia. Com direito ao meu pai dando aquela cochilada”, disse Dadá, como é conhecida, brincando com o fato do pai estar dormindo no fundo da foto.