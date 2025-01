Filha de Rodrigo Faro socorre banhista que não conseguia retornar à embarcação

Rodrigo Faro, 51 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, na última segunda-feira, 6, um vídeo em que aparece ao lado da filha, Helena, de 12, para exaltar a coragem da adolescente, que socorreu uma banhista que não conseguia retornar à embarcação.

Paizão coruja, o apresentador, que deixou a Record em dezembro de 2024, contou que a família estava se divertindo em um barco durante as férias quando a caçula percebeu que uma mulher estava em apuros devido à forte correnteza do mar e foi ajudá-la.

“Ela brincava com o seabob [scooter subaquática de alta performance] perto do nosso barco e não pensou duas vezes em ajudar. Saiu em alta velocidade para o meio do canal em direção a moça para resgatá-la. E fez tudo sozinha! Que orgulho de você, filha”, derreteu-se.

+ Vera Viel mostra cicatriz pós-cirurgia e relata sofrimento em radioterapia

Além de contar com a companhia de Helena, Faro tem passado um período de descanso no litoral ao lado da esposa, Vera Viel, e também das outras duas filhas do casal, Clara e Maria, que têm 19 e 16 anos, respectivamente.

A viagem acontece poucos dias após a família comemorar a última sessão de radioterapia da influenciadora digital.

“Hoje é dia 24 de dezembro e estou indo fazer minha última sessão de radioterapia. […] Todo mundo, a família inteira me acompanhando nesse último dia. Só tenho que agradecer muito a Deus por tudo, pela minha cura completa. Estou muito feliz”, celebrou Vera.