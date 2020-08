Filha de Robin Williams fica indignada após filho de Trump usar vídeo do pai

Zelda Williams, de 31 anos, se revoltou após o filho do presidente Donald Trump, Eric Trump usar um vídeo do seu pai fazendo piadas com o candidato a presidente Joe Biden como parte da campanha de reeleição de seu pai.

Nas imagens, o ator, que cometeu suicídio em 2014, aparece zombando de Joe Biden, então vice-presidente dos Estados Unidos no governo de Barack Obama.

No título da publicação, Eric disse que: “Robin Williams apenas destrói Joe Biden”.

A filha do ator não gostou nada e respondeu: “Já que você está ‘lembrando’, você deveria buscar o que ele disse sobre o seu pai. Eu fiz isso. É muito mais destruidor, eu prometo. E também lembro que os mortos não podem votar, mas os vivos podem”.

While we’re ‘reminiscing’ (to further your political agenda), you should look up what he said about your Dad. I did. Promise you, it’s much more ‘savage’.

Gentle reminder that the dead can’t vote, but the living can ♥️ https://t.co/CXDTovG5yo

