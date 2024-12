Filha de Ricardo Boechat é aprovada em faculdade aos 16 anos; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 11:54 Para compartilhar:

Catarina Boechat, filha caçula de Veruska Boechat e Ricardo Boechat (1952-2019), foi aprovada no vestibular aos 16 anos de idade. A mãezna coruja da adolescente compartilhou a novidade com seus seguidores do Instagram, na madrugada deste sábado, 14.

No vídeo, Veruska aparece atrás de Catarina e ao lado de Valentina, primogênita da família, enquanto a vestibulanda abre a lista de aprovados para checar sua entrada na faculdade. Ao encontrar o seu nome na lista de aprovados, Catarina vibra e é abraçada pela mãe e pela irmã.

Na legenda da postagem emocionante, Veruska contou, sem revelar nem o nome da universidade, nem o curso que a garota escolheu, que ela tem os mesmos interesses do pai.

“Nossa caçulinha passou na faculdade que ela mais queria na vida. Ela é a cara da mãe com os mesmos interesses do pai. Idênticos. Iguais. Segunda filha aprovada na universidade aos 16 anos de idade! Que sexta-feira 13 maravilhosa! Meu marido amava o número 13, nasceu num dia 13. Obrigada, Deus! Estou explodindo de felicidade. Te amo, Catarina. Vocês são o melhor presente que a vida e seu pai me deram”, declarou.

Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero em 2019, em São Paulo.

Assista abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veruska Seibel Boechat (@doceveruska)