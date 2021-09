Filha de Renato Aragão fala sobre o pai não gostar de ser chamado de Didi: ‘Uma besteira’

Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, resolveu desmentir os boatos de que o pai, que ficou famoso no país inteiro por dar vida a ‘Didi’ dos “Os Trapalhões”, não gosta de ser chamado ao personagem de humor .

Ao abrir uma caixa de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores, a atriz disse: “Ele nunca se incomodou, por mais que Didi seja um personagem. Ele ama o Didi e sabe que as pessoas amam ele também. Tá tudo certo”.

“O povo que adora inventar uma besteira… Pode chamar ele de Didi, sim!”, completou Lívia na rede social.

Veja a resposta de Lívian Aragão:

