Filha de Renata Ceribelli revela importância da mãe em sua formação sexual

A jornalista Renata Ceribelli, de 58 anos, e a filha Marcela Ceribelli, 34, foram as convidadas do programa ‘Conversa Com Bial’, da TV Globo, na noite de quinta (17). Na atração, a publicitária contou para Pedro Bial que desde sempre falar abertamente com a mãe sobre sexo.

“Ela diz que não, que sempre falou o básico, mas o básico dela é o auge. Em dado momento eu fui perguntar para ela se havia dor durante o ato sexual. E ela me falou: ‘não’. Tem que sempre ser prazeroso para você. Isso é algo que muitas mulheres passam a vida sexual ativa achando que é normal doer. Foram muitas coisas que minha mãe foi colocando para mim e eu fui virando essa cavaleira de falar de prazeres entre as minhas amigas. Sempre falei de sexo com muita naturalidade porque para mim sempre foi algo natural. E minha mãe falava de prazer comigo e foi muito importante para a minha criação.”, disse Marcela.

“Imagina a minha filha, que não tinha tido relação sexual, chega lá, toda menininha, e pergunta: ‘doi?’. O que vou responder agora? Tendo que manter a naturalidade… Tem que ser prazeroso e gostoso.”, relembrou Renata.

“Depois da AIDS se falou muito mais de educação sexual no sentido do cuidado, da camisinha, da pílula , ‘você não pode engravidar’, ‘sexo, cuidado!’, pode ser um perigo… É muito difícil essa conversa dentro de casa, de que o sexo tem que ser gostoso, prazeroso, que é uma brincadeira cheia de afeto. As pessoas não falam por esse lado, levam para o lado do feio do sujo do pecado. Isso eu tentei tirar e isso é saúde sexual”, completou a apresentadora da TV Globo.

