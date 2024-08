Filha de Raul Seixas canta música do pai no ‘Altas Horas’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 21:54 Para compartilhar:

O Altas Horas deste sábado, 24, foi marcado por uma celebração especial ao rock nacional, reunindo ícones do gênero em uma homenagem ao legado de Raul Seixas, com a filha do artista, Vivi Seixas, cantando Cowboy Fora da Lei. Entre os convidados estavam Lobão, Paulo Miklos, Karina Buhr, Paulo Ricardo, Supla, Leo Jaime e Marcelo Nova.

Durante o programa, Vivi relembrou a forte conexão dos convidados com a obra e a vida de seu pai, Raul Seixas. “O Supla estava me contando que aprendeu a escutar Raul com a avó dele. E eu estava aqui olhando para essa turma: o Titãs gravou Aluga-se, Paulo Ricardo canta Gitâ nos shows dele, Marcelo Nova já regravou, Karina Buhr participou do tributo Baú do Raul com a gente, e o Ira! musicou uma letra inédita que eu e minha mãe demos a eles, chamada Pai Nosso a Terra. Muito orgulho mesmo!”, compartilhou Vivi.

Ela e Marcelo Nova, que se conhecem desde que Vivi era criança, também reviveram momentos nostálgicos. Nova, com bom humor, lembrou: “Eu carregava essa criaturinha”.

A íntegra do Altas Horas, incluindo o vídeo em que a filha de Raul Seixas, Vivi, canta Cowboy Fora da Lei, está disponível no Globoplay. Também é possível assistir a alguns momentos no site do programa no Gshow.