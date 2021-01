Filha de Rainha das Plásticas que teria desaparecido se apresenta à polícia

A estudante de veterinária Patrícia Tavares Granjão, que foi dada como desaparecida desde a última terça-feira (5), no Grajaú, na zona norte do Rio, se apresentou à polícia nesta quinta-feira (7) e desmentiu a versão da mãe de que estaria sumida. As informações são do jornal O Globo e do UOL.

A jovem, que é filha de Wania Tavares, conhecida como Rainha das Plásticas, teria saído de casa na terça para fazer compras e depois ir à residência de uma amiga, em Vila Isabel, bairro vizinho.

Wania registrou o desaparecimento da filha na manhã desta quinta. Em entrevista ao UOL, a Rainha das Plásticas disse que Patrícia saiu de casa por volta de 12h na terça e não havia retornado.

“O telefone está desligado. Ela tem vários animais, ela deixou os animais e não voltou. Ela não deixa esses animais com fome, sem cuidado, ela cuida daqueles animais, mas ela desapareceu. Ela disse que ia na casa de uma amiga e não voltou até agora”, disse Wania.

Segundo a mãe da jovem, os amigos dela não tinham informações sobre seu paradeiro. Por enquanto, não foram divulgadas mais informações sobre o caso.

Wania diz que recebe ameaças desde a morte da cantora MC Atrevida, dias após realizar um procedimento estético em sua clínica, que acabou fechada no ano passado após o ocorrido.

Morte de funkeira

Em julho de 2020, a funkeira Fernanda Rodrigues, conhecida como MC Atrevida, morreu 11 dias depois de fazer uma hidrolipo com enxerto, que consiste na transferência de gordura de um ponto para outro do corpo.

Segundo parentes e amigos de MC Atrevida, ela relatou que sentia dores após o procedimento e que funcionários da clínica da Rainha das Plásticas alegaram que essas dores eram normais. Ela deu entrada em um hospital na Ilha do Governador com diversos nódulos espalhados pelo corpo, acabou internada na UTI e não resistiu.

O espaço não tinha permissão para realizar cirurgias estéticas, segundo a polícia, e foi fechado após o caso. Wania e o médico responsável pelo procedimento na funkeira, Wilson Ernest, foram indiciados por homicídio culposo.

