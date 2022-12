Filha de Pelé publica foto com o Rei no hospital: ‘Seguimos na luta’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 23/12/2022 - 23:28 Compartilhe





Kely Nascimento, filha de Pelé, usou sua rede social para falar sobre o estado do Rei do Futebol, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após dois dias sem divulgação de boletim médico. Em foto publicada na noite desta sexta-feira, Kely diz que Pelé ‘segue na luta’ contra um câncer metastático, ou seja, generalizado.

– Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos – postou a filha de Pelé.

O último boletim médico de Pelé foi publicado pelo Hospital Albert Einstein na quarta-feira, dia 21, quando a nota oficial apontou piora no quadro geral do Rei ao falar em “progressão da doença oncológica” e que o ex-jogador de 82 anos de idade requer maiores cuidados com disfunções renal e cardíaca.





(Foto: Reprodução)

ENTENDA A SITUAÇÃO DE PELÉ

Em janeiro deste ano, o corpo médico fez o diagnóstico de câncer metastático, ou seja, generalizado. O tumor primário no intestino se expandiu para outros órgãos do corpo de Pelé, como o fígado e o pulmão.

O ídolo do futebol mundial também sofre com problemas de locomoção desde 2018, quando passou por uma cirurgia no quadril. Pelé, que completou 82 anos no dia 23 de outubro, também realizou uma cirurgia de retirada de um cálculo renal em 2019.

Pelé foi internado no começo de novembro no Albert Einstein para reavaliação da quimioterapia e teve uma infecção respiratória diagnosticada. Dias depois, o hospital informou que a resposta do ex-jogador ao tratamento havia sido ‘adequada’.





