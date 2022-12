Filha de Pelé publica foto com irmãos e agradece por carinho

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 9:12 Compartilhe

SÃO PAULO, 26 DEZ (ANSA) – Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador Pelé, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado dos irmãos no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-craque está internado.





A primogênita do “Rei do Futebol” confirmou na legenda da publicação que passou o Natal ao lado do pai e agradeceu o carinho dos fãs.

“Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando o Natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar em um hospital como o Albert Einstein. Mesmo na tristeza temos que só agradecer. Agradecer por estarmos juntos, pelo carinho de todos vocês e por poder estar aqui agora com ele”, escreveu Kely, que também desejou um feliz Natal e elogiou os profissionais do hospital.

O ex-jogador do Santos, que está internado desde 29 de novembro, não apareceu na imagem divulgada pela filha. Na foto, Kely aparece junto com Edinho, Celeste, Joshua, Flávia e Gemima.





Aos 82 anos de idade, Pelé apresentou uma “progressão da doença oncológica” e terá que ser submetido a “maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital.

O ex-jogador da seleção brasileira foi internado em São Paulo para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, que foi identificado em setembro de 2021, e combate uma infecção respiratória. (ANSA).

