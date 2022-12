Filha de Pelé compartilha foto ao lado do pai no hospital: “Mais uma noite juntos”

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/12/2022 - 8:01 Compartilhe

Kely Cristina Nascimento, uma das filhas de Pelé, compartilhou na sexta-feira à noite uma foto abraçada ao pai em seu quarto no hospital, onde o rei do futebol permanece internado, ao lado da mensagem: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.





A conta @iamkelynascimento fez a publicação no Instagram às 23H00 da fotografia que mostra Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, acariciando o braço da filha, enquanto ela o abraça na cama do hospital.

Na quarta-feira, o Hospital Albert Einstein, onde Pelé está internado há três semanas, informou que o ídolo do futebol apresentou uma “progressão” do câncer de cólon e está sob cuidados para “disfunções renal e cardíaca”,

No mesmo dia, as filhas de Pelé informaram o que tricampeão mundial com a seleção do Brasil (1958, 1962 e 1970) não voltaria para casa para o Natal.





“Nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família (do hospital Albert) Einstein nos dá!”, escreveu no Instagram Kely Nascimento, com uma ‘selfie’ ao lado da irmã Flávia Arantes do Nascimento no hospital.

Pelé foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia de um câncer de cólon, identificado em setembro do ano passado, e para tratar uma infecção respiratória derivada de um contágio recente de covid-19, segundo os médicos e sua família.

agf/mr/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias