Filha de Pelé agradece carinho do hospital com pai: ‘Mais uma noite juntinhos com ele’

Através das redes sociais, Kely Nascimento, filha de Pelé, desejou feliz natal aos seguidores e agradeceu o carinho de todos com o pai, que segue internado no hospital Albert Einsten, em São Paulo. Ela, outros irmãos e netos passaram o dia ao lado do Rei do Futebol.

A atual esposa de Pelé, Marcia Aoki, o filho Edinho e mais netos se revezam no hospital ao longo desses últimos dias. O ex-jogador segue em tratamentos intensivos e não apareceu nas últimas postagens.

Pelé segue internado em tratamento de um câncer no cólon direito. O ex-jogador teve uma piora no estado de saúde e precisou ficar internado durante o Natal, obrigando a família a fazer uma confraternização diretamente do quarto do Rei no hospital. Não há previsão para a divulgação de um novo informativo sobre o estado de saúde do Rei do Futebol.

– Temos sempre muito a agradecer, mesmo passando natal no hospital temos consciência do privilégio que é estar num hospital como hospital Albert Einsten. De ver nosso pai ser tratado por esses profissionais, super competentes e extremamente carinhosos. Não passa um momento que nos esquecemos desse privilégio.

Mesmo na tristeza temos só que agradecer. Agradecer por estar juntos, agradecer pelo carinho de todos vocês, agradecer por poder estar aqui agora com ele. Feliz Natal. Muita saude, muito amor, muita alegria, muitas gargalhadas e muita paixão, hoje e sempre, para todos vocês.

