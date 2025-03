Filha de Oscar Maroni, Aritana é solta após prisão por suposto tráfico de drogas

Aritana Maroni foi solta na tarde desta terça-feira, 4, em audiência de custódia, após ser presa por suposto tráfico de drogas enquanto participava de um bloco em Salvador na última segunda-feira, 3.

Ela foi presa em flagrante em um dos blocos mais tradicionais do Carnaval da capital baiana, no circuito Barra-Ondina. O setor de inteligência da Polícia Militar afirmou estava monitorando a suspeita desde o início do feriado.

A polícia Civil da Bahia não detalhou a prisão da ex-participante do Masterchef e da Fazenda. O caso é mantido em sigilo pelas autoridades.

A influenciadora se defendeu afirmando que estava em posse das substâncias para uso pessoal. Ela foi levada à delegacia com mais duas amigas, todas presas por tráfico.